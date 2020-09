Após Crivella, Paes também é ameaçado por pedido de inelegibilidade

247 – Após Marcelo Crivella ser alvo de pedido de inelegibilidade, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) também tem sua candidatura ameaçada por condenação que aconteceu em dezembro de 2017, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), por abuso de poder político e econômico no uso de um documento custeado pela prefeitura como base do plano de governo de Pedro Paulo, candidato pelo MDB. A reportagem é do jornal O Globo.

Em 2018, após o TRE-RJ negar dois recursos da defesa de Paes, o ex-prefeito recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às vésperas do período de registro de candidaturas para concorrer ao cargo de governador do estado. Na época, o político obteve uma liminar concedida pelo ministro Jorge Mussi, que suspendeu os efeitos da inelegibilidade até o julgamento do caso pelo plenário do TSE. A corte ainda não voltou a analisar o caso, acrescenta a reportagem.