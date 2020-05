Após demissão de Teich, Witzel diz que governadores e prefeitos “precisam conduzir a crise da pandemia”

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que ninguém conseguirá “fazer um trabalho sério” com as interferências de Jair Bolsonaro, que dificulta o combate ao coronavírus. “Por isso, governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia”, afirmou edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que ninguém conseguirá “fazer um trabalho sério” com as interferências de Jair Bolsonaro para conter a política contra a propagação do coronavírus. “Por isso, governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia”, afirmou em publicação no Twitter, nesta sexta-feira, 15. A publicação foi feita logo após o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, que revelou mais uma fase de crise do governo federal.

Minha solidariedade, ministro @TeichNelson. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 15, 2020

Witzel ainda chamou Teich de herói: "É mais um herói que se vai". O ex-ministro não ficou nem um mês no cargo. Ele afirmou ter se demitido por conta da insistência de Bolsonaro em usar a cloroquina contra o coronavírus, mesmo sem embasamento científico. O médico disse: "não vou manchar a minha história por causa da cloroquina".

