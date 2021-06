Após Doria antecipar vacinação, Paes entra na disputa: “você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança”

Num tom de brincadeira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que está trabalhando para seguir o exemplo do governador de São Paulo, João Doria, para antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 edit

247 - Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciar em suas redes sociais neste domingo (13) que toda a população acima de 18 anos no estado será vacinada até setembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), respondeu o tuíte do tucano dizendo que está trabalhando para acelerar o processo na capital.

“Vai preparando o braço. Antecipamos a vacinação em SP. Até 15 de setembro toda população acima de 18 anos já terá recebido a 1ª dose da vacina. Planejamento, trabalho e senso de urgência. Viva a vida!”, disse Doria.

Eduardo Paes respondeu: “Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar!”.

Internautas ainda ironizaram o fato de Romeu Zema (NOVO), governador de Minas Gerais, não ter entrado ainda na disputa pelo ranking de vacinação no sudeste.

Veja:

Me aguarde @jdoriajr. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar! 💪💪💪💪 https://t.co/EilkqvlVqI June 14, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.