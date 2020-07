Após justiça determinar prazo de 24 horas, esposa de Queiroz coloca tornozeleira eletrônica

Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, cumpre prisão domiciliar com o ex-assessor de Flávio Bolsonaro desde o último sábado, por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha edit

247 - Após o desembargador Milton Fernandes de Souza intimar Márcia Oliveira de Aguiar a colocar uma tornozeleira eletrônica no prazo de 24 horas, a esposa de Fabrício Queiroz decidiu a partir da manhã desta sexta-feira (17) usar o aparelho de monitoramento. A informação é do jornal O Globo.

Márcia cumpre prisão domiciliar junto com Queiroz desde o último sábado, por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha. O casal se apresentou pela primeira vez ao Ministério Público (MP) no caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 19 meses após a primeira convocação.

