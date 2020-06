Após ser baleado na cabeça, garoto de 11 anos morre no Complexo da Maré, Rio

247 - Um garoto de 11 anos, chamado Kauan Vítor, foi baleado na cabeça na madrugada desta quinta-feira (25) na Maré, Zona Norte do Rio. Ele estava brincando dentro de casa, por volta das 2h, quando outro menino acidentalmente efetuou um disparo, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A informação é do portal G1.

O autor do disparo de arma de fogo, também menor, teria sido aliciado recentemente por traficantes da comunidade. Kauan chegou a ser socorrido na UPA da Maré, mas não resistiu e faleceu no Hospital Municipal Souza Aguiar, acrescenta a reportagem.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte da criança.

