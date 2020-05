Menino de 14 anos morre durante operação policial no Complexo do Salgueiro, no Rio

247 - Um jovem de 14 anos que foi baleado e morto na noite desta segunda-feira (18) durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A família de João Pedro Mattos Pinto estava sem notícias dele até a manhã desta terça-feira (19), quando foram informados sobre a morte.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) instaurou inquérito para apurar a morte do garoto. Foi feita uma perícia no local. Duas testemunhas prestaram depoimento. Policiais também foram ouvidos e as armas apreendidas para confronto balístico.

Médicos do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, após o jovem ser socorrido de helicóptero, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de São Gonçalo..

De acordo com a polícia, a ação tinha como objetivo cumprir dois mandados de busca e apreensão contra membros de uma facção criminosa. Agentes informaram que seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa.

