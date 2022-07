Terrorista que lançou bomba em ato de Lula no Rio tem prisão preventiva decretada

Apoie o 247

247 - Andre Stefano Dimitriu Alves de Brito, que praticou um ato terrorista e jogou uma bomba caseira em meio ao ato com a participação do ex-presidente Lula (PT) no Rio de Janeiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Stefano participou neste sábado (9) de audiência na Casa de Custódia de Benfica, na zona norte do Rio e disse que não possui inclinação política e que teria jogado a bomba caseira como forma de protesto a uma alegada polarização ideológica que prejudicaria o futuro do país, segundo a Folha de S. Paulo.

A juíza Ariadne Villela Lopes justificou a prisão citando a gravidade do ato em local de muita aglomeração e a necessidade de desencorajar práticas violentas próximo ao período eleitoral. "Atos dessa natureza mostram-se graves, principalmente por expor a risco concreto a integridade física de diversas pessoas, uma vez que é fato notório que no ato público em que supostamente foi praticada a conduta imputada ao custodiado havia milhares de pessoas, em aglomeração, o que dificulta a dispersão das pessoas que lá se encontravam", escreveu.

O crime de explosão está descrito no artigo 251 do Código Penal como "expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos". A pena prevista é de três a seis anos de reclusão e multa.

