"Ele é de centro", diz esposa do homem que jogou 'bomba' no ato de Lula no Rio

Por Daniele Dutra, Metrópoles - A família do aposentado André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, ficou surpresa quando recebeu a notícia de que ele estaria preso por jogar um artefato explosivo com fezes e urina em ato do ex-presidente Lula, na noite de quinta-feira (7/7), na Cinelândia, centro do Rio.

“Ele sempre foi muito tranquilo, ninguém esperava isso, pegou todo mundo de surpresa. Ele não é nem Lula e nem Bolsonaro. Ele é de centro”, disse Lorena, casada com André há 12 anos.

Aos agentes, de maneira informal, o acusado disse que não possuiria inclinação política ou ideológica e que teria jogado o explosivo como forma de protesto devido a uma polarização ideológica que prejudicaria o futuro do país.

Leia a íntegra no Metrópoles.

