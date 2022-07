Testemunha detalha momento em que esposa foi atingida por 'bomba' no ato de Lula no Rio

Apoie o 247

247 - Um internauta, identificado como 'RobertoJPA' nas redes sociais, relatou em sua conta do Twitter ter sido atingido juntamente com a esposa pelo artefato explosivo arremessado contra o público presente no comício do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado na noite desta quinta-feira (7), na Cinelândia, no Rio de Janeiro.

“Pode parecer exagero, mas considero um grave ato de terrorismo, pelo modus operandi e por ter como alvo qualquer pessoa que ali estava, fosse criança ou idoso”, postou no Twitter.

>>> Testemunha diz que terrorista que jogou bomba no comício de Lula é morador de área de atuação do Escritório do Crime

“Sobre o artefato que explodiu no evento ontem na Cinelândia, e que feriu minha esposa, gostaria de deixar o seguinte registro: a garrafa pet, contendo um líquido fétido, com três bombas de grande impacto arremessado do lado de fora da área cercada, caiu exatamente sobre nós - eu, minha esposa e uma amiga - e próximo de mais três ou quatro pessoas. O estopim aceso queimou o braço de minha esposa, causando além da queimadura, um susto muito grande, pois não tínhamos ideia do que se tratava”, escreveu.

Na sequência, ele conta, todos ficaram aguardando a explosão: “felizmente, as bombas estouraram no chão, e não junto de nossos corpos, o que teria causado ferimentos muito maiores”.

>>> Autor de explosão em evento de Lula na Cinelândia, no Rio, pode pegar até seis anos de prisão

Ainda segundo ele, o fato pode ser considerado “uma barbárie como há muito não se via. Onde chegamos? Que ódio é esse que move essas pessoas. Não tenho intenção de causar pânico (continuaremos comparecendo a todos os eventos), mas sim de chamar a atenção das autoridades para reforçarem a segurança, e das pessoas em geral”.

O autor da explosão, identificado como André Stefano Dimitriu Alves de Brito, 55, segundo o Jornal Opção, foi preso por policiais militares ao tentar fugir do local. Ele foi autuado por crime de explosão. André Stefano não tem anotações criminais por outros episódios e nem mandados de prisão em aberto.

Veja as postagens.

