Bomba caseira com fezes é lançada contra o público em ato de Lula no Rio

247 - Uma bomba caseira com fezes foi lançada por volta das 18h50 desta quinta-feira (7) contra a plateia que acompanha o ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Cinelândia, região central da cidade do Rio. O ataque aconteceu antes de o pré-candidato subir ao palco. Uma garrafa PET estourou e espalhou mau cheiro no local. As atividades no palanque foram paralisadas. Ninguém se feriu.

De acordo com informações publicadas nesta quinta pelo portal Uol, a bomba foi lançada por cima das grades de proteção, do lado de fora do ato. O local onde o objeto caiu foi isolado e o Corpo de Bombeiros coletou o material.

A praça tem um esquema interno de segurança, para impedir a entrada de garrafas. As pessoas passam por uma revista e detector de metais. Porém centenas de pessoas que não passaram pela segurança do evento ficaram a poucos metros de quem está no palco.

Outro ataque

Em 15 de junho na cidade, um evento em favor de Lula foi alvo de um ataque em Uberlândia (MG), onde um equipamento jogou fezes e urinas nas pessoas que foram ao local.

A Secretaria Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou que a polícia prendeu na terça-feira (5) Rodrigo Luiz Parreira, apontado por investigadores como o principal responsável pelo ataque.

