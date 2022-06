Drone joga fezes e urina em militantes antes de evento com Lula em Minas (vídeo)

Um pouco antes do evento que vai receber o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD), um drone sobrevoou a Universidade do Triangulo Mineiro, local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a postos aguardando o evento. pic.twitter.com/tgPvkffy5z

