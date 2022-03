Banhista exibe toalha com imagem de Lula durante transmissão ao vivo da Globo (vídeo)

Episódio aconteceu durante a transmissão do RJ1, jornal local da Globo no Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um banhista da cidade do Rio de Janeiro exibiu uma toalha de banho com a imagem do ex-presidente Lula, nesta terça-feira (1) durante a transmissão do RJ1, jornal local da Globo no Rio.

A transmissão, realizada em Copacabana, falava sobre o movimento da praia no dia em que o Rio de Janeiro comemora 457 anos.

Aniversário

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Rio de Janeiro completa nesta terça-feira (1) 457 anos de fundação. Foi naquele 1º de março de 1565 que Estácio de Sá, aos pés do Pão de Açúcar, deu início à história da cidade.

Em cinco séculos, o Rio foi capital de reino, de império e da república e colecionou recordes à medida que foi crescendo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cidade é considerada o maior destino turístico internacional no Brasil.

Isso a Globo mostrou 😂❤️.#Lula13 pic.twitter.com/DuuuM1vZDd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 1, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: