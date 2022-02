Blocos de Carnaval desfilam no Rio mesmo com proibição

Apoie o 247

247 - A poucos dias do início do feriado de Carnaval, ao menos dois blocos desfilaram de forma clandestina pelas ruas do Rio de Janeiro neste sábado (19). A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Os blocos saíram em cortejo a despeito da decisão da prefeitura, anunciada em 4 de janeiro, de suspender o Carnaval de rua cidade após a nova escalada de casos da Covid-19 no país. Apesar da proibição da festa, o feriado foi mantido.

O bloco chamado Não Adianta Ficar Putin desfilou pelas ruas do centro da cidade na manhã de sábado, saindo das intermediações do Museu do Amanhã e seguindo até a região do Boulevard Olímpico.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram centenas de foliões desfilando acompanhados de uma banda de sopro. A maioria não usava máscara.

Procurada, a prefeitura do Rio alegou que agentes de segurança agiram para tentar conter a mobilização dos foliões.

