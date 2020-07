Bolsonarista, deputado Mussi deu pelo menos três festas em meio à pandemia de Covid-19

247 - O deputado federal Guilherme Mussi (PP-SP), que integra a base de apoio político de Jair Bolsonaro, deu pelo menos três festas em meio à pandemia do novo coronavírus. Os eventos foram realizados em sua própria residência, localizada em um bairro de alto padrão da cidade de São Paulo.

Uma reportagem do portal Brasil 247, publicada pela jornalista Dayane Santos, aponta que o deputado Mussi é um dos mais faltosos na Câmara, possivelmente em razão das festas que costuma promover.

O hábito do deputado foi mantido, mesmo em meio à pandemia. “A polícia foi chamada, mas diferentemente do que ocorre nas festas realizadas nas periferias da cidade em que são lançadas bombas e a violência policial contra jovens corre solta, o proprietário e promotor da festa foi chamado, mas se recusou a se apresentar e ainda aumentou o volume do som”, aponta a reportagem.

Os vizinhos de Mussi relatam que já registraram quatro boletins de ocorrência, mas sem qualquer efeito. Eles entraram com um pedido de liminar na Justiça para impedir a realização das festas, inicialmente negado nesta semana.

