Bolsonarista tenta invadir loja de SP que proibiu a entrada de homens para evitar assédios

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - A loja de roupas femininas Mr. Luxos, localizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, virou alvo de ameaças e boicotes após proibir a entrada de homens no local para evitar assédios.

Neste sábado (29), não satisfeito em criticar a loja pelas redes sociais, o bolsonarista Filipe Feijó Buhatem Matos, que se diz “de direita e anti-feminista”, chegou a tentar invadir o estabelecimento.

O homem pareceu estar revoltado com as placas na entrada, que admite a entrada de animais de estimação, mas não de homens. No vídeo, ele se apresentou e ameaçou as funcionárias de processo. O caso foi registrado na Polícia Civil pela proprietária Andrea Costa.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE