Bolsonaristas comemoram acidente em obra do metrô de São Paulo

247 - Aliados de Jair Bolsonaro ficaram eufóricos com o noticiário desta terça-feira (1) em São Paulo.

Nas redes sociais, bolsonaristas ironizaram o acidente nas obras da linha 6 do metrô e, reservadamente, avaliaram que o fato pode ajudar na pré-candidatura ao governo do estado do ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



