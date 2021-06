Bolsonaro é chamado de "genocida" no ato em que surtou e agrediu repórter (vídeo)

247 - Depois de surtar e agredir uma repórter de afiliada da TV Globo em Guaratinguetá, São Paulo, nesta segunda-feira (21), Jair Bolsonaro foi alvo de protestos.

O chefe do governo federal foi chamado de "genocida" por manifestantes - que não aparecem nas imagens - e foi recebido com gritos de "Fora Bolsonaro".

Ele esteve na cidade para participar de uma cerimônia de formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR).

A pressão sobre o governo federal aumentou após as manifestações do último sábado (19), que reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo.

Assista:

E esse dia do Bolsonaro que não acaba, coitado! pic.twitter.com/iXdcFB0cqG — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 21, 2021

