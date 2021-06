Irritado com cobertura do 19J, Bolsonaro perde controle, diz que "a Globo é uma merda" e manda repórter calar a boca (vídeo)

Ainda mais pressionado depois das manifestações do último sábado que reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo, Bolsonaro se descontrolou após ser questionado sobre a pandemia por uma repórter de afiliada da TV Globo edit

247 - Em mais um ato de descontrole, Jair Bolsonaro atacou nesta segunda-feira (21) uma jornalista de uma afiliada da TV Globo, além de insultar a própria emissora e a CNN Brasil. O chefe do governo federal ainda se mostrou decepcionado pela cobertura jornalística das manifestações do último sábado (19), que reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo.

Questionado por uma repórter sobre a dispensa do uso de máscara, Bolsonaro se irritou e passou a fazer uma série de ofensas à imprensa: "vocês não ajudam em nada".

Nem mesmo a própria equipe do governo escapou do surto de Bolsonaro, que mandou seu "staff" "calar a boca".

As manifestações do último sábado, que ficaram conhecidas como "19J", aumentaram ainda mais a pressão sobre o governo brasileiro, responsável pelas mais de 500 mil mortes pela Covid-19 no país.

Assista:

Irritado com jornalistas, @jairbolsonaro reclama da CNN por ter elogiado manifestações do fim de semana, ataca repórter de afiliada da tv Globo e manda o próprio staff “calar a boca”.



Presidente também tirou a máscara após ser perguntado sobre uso da proteção.



🎥: @SamPancher pic.twitter.com/gJjvAHJx2E — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 21, 2021

