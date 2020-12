Bolsonaro quer encerrar programas de saúde mental no SUS e PSOL tentará barrar a proposta: 'retrocesso inaceitável'

O governo Jair Bolsonaro prepara um revogaço de cerca de cem portarias sobre saúde mental, editadas entre 1991 a 2014. "Nós, da bancada do PSOL, tomaremos as devidas providências pra barrar esse retrocesso inaceitável", afirmou o deputado David Miranda (PSOL-RJ) edit

247 - O governo Jair Bolsonaro prepara um revogaço de cerca de cem portarias sobre saúde mental, editadas entre 1991 a 2014. O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) informou no Facebook que a bancada do seu partido tentará barrar a proposta.

"ABSURDO! Bolsonaro quer acabar com as políticas sobre saúde mental no Brasil", escreveu o parlamentar. "Nós, da bancada do PSOL, tomaremos as devidas providências pra barrar esse retrocesso inaceitável", disse.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Guilherme Amado, estão em risco o programa anual de reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS); as equipes de Consultório na Rua; o Serviço Residencial Terapêutico; e a Comissão de Acompanhamento do Programa De Volta para Casa.

A proposta do governo também deixa em risco a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes de drogas.

