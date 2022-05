Boulos questiona sobre de caixa de R$ 30 bihões da Prefeitura de SP enquanto morador de rua morre de frio

Apoie o 247

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) , Guilherme Boulos e candidato à deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL-SP), usou o Twitter para questionar a sobra de caixa de R$ 30 bilhões anunciada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enquanto a população de rua sofre com os efeitos do frio na capital paulista, que já levou uma pessoa à morte.

“Uma pessoa morreu de frio na porta de um abrigo da Prefeitura de SP. Enquanto isso, a prefeitura comemora que tem R$ 30 bilhões em caixa, valor recorde. Há algo de errado quando economizar vale mais que salvar vidas…”, postou Boulos no Twitter.

A postagem faz referência à morte de Isaías de Faria, de 66 anos, que faleceu no centro comunitário São Martinho de Lima, na zona leste de São Paulo, na manhã da quarta-feira, 17.

Segundo o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, Robson Mendonça, Isaías Isaías havia dormido na rua, próximo ao núcleo de convivência. Durante a madrugada a temperatura média chegou a 7º, mas as rajadas de vento fizeram a sensação térmica chegar a 0º.

Veja a postagem de Guilherme Boulos.

