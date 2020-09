Boulos recebe solidariedade de Jilmar Tatto: “vamos juntos na luta contra Bolsonaro” (vídeo)

Revista Fórum - Apesar de, eleitoralmente, ser adversário de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo, o candidato do PT ao Executivo da capital paulista, Jilmar Tatto, prestou solidariedade ao psolista em um vídeo divulgado pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira (28).

Isso porque, na manhã desta segunda-feira, veio à tona a informação de que Boulos foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre postagens críticas a Jair Bolsonaro.

“Bolsonaro, que tem como herói o torturador Ustra, acha que ainda estamos na ditadura. Distorce dados, retira direitos e ameaça adversários, como faz, agora, com Guilherme Boulos. Mais um motivo para que a nossa luta em defesa da democracia seja cada vez mais forte”, escreveu Tatto como descrição ao vídeo publicado.

Leia mais na Fórum.

