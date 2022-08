Carla Zambelli diz estar 'em contato' com hacker que acessou telefones de autoridades

A deputada federal do PL-SP teria apresentado à campanha de Jair Bolsonaro o hacker Walter Delgatti, responsável por extrair as mensagens que deram origem à Vaza Jato edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou ter se encontrado com o hacker da "vaza jato", que foi apresentado à campanha de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. "Estou em contato com ele”, disse a deputada. De acordo com matéria do portal G1, publicada nesta quarta-feira (10), uma fonte disse que a deputada levou Walter Delgatti para um encontro com Bolsonaro nesta quarta. A parlamentar e a assessoria do candidato negaram a informação.

Zambeli disse: "nego (sobre encontro com Bolsonaro), mas confirmo que estive com ele (Delgatti)".

O hacker Delgatti Netto foi responsável por extrair as mensagens que deram origem à Vaza Jato, várias reportagens sobre as ilegalidades cometidas pelo ex-juiz Sergio Moro e por procuradores do Ministério Público Federal no Paraná.

No primeiro semestre do ano passado, o ex-magistrado foi declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

