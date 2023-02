Chico Buarque prestigiou posse de Mercadante no BNDES ao lado de Carol Proner, que será assessora internacional

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Chico Buarque prestigiou nesta segunda-feira (6) a posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu o BNDES como indutor do desenvolvimento e criticou a taxa de juros do Banco Central.

Chico Buarque prestigiou o evento na sede da instituição, no Rio de Janeiro, sentou-se na primeira fila da plateia, de frente à mesa. No final cumprimentou o presidente Lula, Aloizio Mercadante, a ex-presidente Dilma Rousseff e outras autoridades. Chico esclareceu que “foi na condição de marido e chevalier servant de Carol Proner”.

A jurista Carol Proner, professora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e esposa de Chico Buarque, atuará no BNDES como assessora da presidência para Relações Internacionais.

Em seu discurso, Aloizio Mercadante prometeu uma agenda de apoio à "nova indústria", voltada para a economia inclusiva, verde e digital. "O Brasil não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil", frisou Mercadante.

