Chuvas causam inundações e arrastam carros em Petrópolis. Há morte e soterrados (vídeos)

247 - Uma forte chuva na tarde desta terça-feira (15) inundou várias localidades no município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Também houve queda de barreiras. A Defesa Civil atua nas ocorrências. O Corpo de Bombeiros confirmou uma morte e três pessoas soterradas após deslizamento no Morro da Oficina. Em seis horas, o índice de chuva chegou a 259 milímetros, acima do esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com informações do portal G1.

A Defesa Civil passou a cidade para Estágio Operacional de Alerta e acionou o primeiro toque das sirenes do primeiro distrito, que estão localizados nos bairros Alto da Serra, Vila Felipe, 24 de Maio, Chácara Flora, Campinho e Dr. Thouzet.

Motoristas foram pegos de surpresa com o transbordamento do rio no Centro. A chuva também deixou ruas destruídas.

A Defesa Civil informou que os pontos de apoio para acolhimento de moradores em área de risco foram abertos.

"Agentes da Defesa Civil e CPTrans atuam em diversos pontos da cidade por conta de inundações e alagamentos em função da forte chuva que afeta a cidade no momento. As ruas Coronel Veiga (entre Duas Pontes e Ponte Fones), o Centro (nos acessos à rua General Osório e Silva Jardim), na Rua Bingen, na Praça Pasteur estão com trechos bloqueados para acesso", informou a Prefeitura em nota.

A gravidade da crise climática em dois posts:



Hoje, em Petrópolis (RJ), choveu em apenas 6 horas mais do que o esperado para o mês inteiro.



(Segue) pic.twitter.com/BzcMTlDD91

Situação gravíssima provocada pelas chuvas em Petrópolis. O governo estadual e federal precisam agir imediatamente para socorrer os moradores da cidade. Falei com o prefeito @rubensbomtempo e vamos ajudar no que for necessário. pic.twitter.com/YJQEH0DvnZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 15, 2022

Governo se pronuncia

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre a situação no município. "Estou em Barra Mansa com as agendas do Governo Presente no Médio Paraíba, mas atento aos danos que as chuvas estão causando em Petrópolis. Acabei de falar com o prefeito Rubens Bomtempo e orientei que parte dos secretários se desloquem para apoiar a população no que for preciso".

A Secretaria de Educação informou que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas nesta quarta-feira (15) e que equipes da Secretaria e da Defesa Civil (DC) estão acompanhando a situação das 187 unidades escolares.

