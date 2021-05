“Claudio Castro vai domingo à missa e na segunda manda matar”, diz Marcelo Auler

Jornalista Marcelo Auler responsabilizou o governador Cláudio Castro pela chacina que deixou 25 mortos na favela do Jacarezinho, no Rio. “Este é o cara que no domingo comunga, diz ‘eu amo meu próximo’, e na segunda-feira permite que o governo dele mate”, disse durante participação no programa Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Marcelo Auler condenou, durante participação no programa Bom Dia 247 desta sexta-feira (7), a chacina ocorrida na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que deixou 25 mortos em função de uma ação da Polícia Civil fluminense contra o tráfico de drogas e responsabilizou o governador Cláudio Castro (PSC) pelo massacre. “Este é o cara que no domingo comunga, diz ‘eu amo meu próximo’, e na segunda-feira permite que o governo dele mate”, disse.

Para ele, a chacina “é fruto do desgoverno, da desatenção com a população deste Estado e de um governador que veio do nada”. “No domingo esse governador vai estar numa igreja da Barra da Tijuca cantando música católica e batendo no peito ‘eu sou cristão’. Vai pedir perdão por 25 mortes que ele é responsável?”, questionou.

“O padre lá vai dizer assim ‘como o senhor responde por 25 mortos?’ Ou vai passar batido? Este é o cara que no domingo comunga, diz ‘eu amo o meu próximo’, e na segunda-feira permite que o governo dele mate”, completou.

