Com enredo sobre mulheres negras de Salvador, Viradouro é campeã do carnaval do Rio

Sputnik - A Unidos do Viradouro é a escola campeã do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro em 2020.

A escola levou à avenida um desfile que exaltou as mulheres negras de Salvador. O enredo "Viradouro de alma lavada" falou sobre o grupo das Ganhadeiras de Itapuã, quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços para comprar a sua alforria.

Esta é a segunda vez que a escola de Niterói leva o título de campeã do Grupo Especial.

Um dos destaques que a Viradouro trouxe para a Marquês de Sapucaí foi a apresentação da comissão de frente, que contou com a atleta da seleção brasileira de nado sincronizado Anna Giulia, vestida de sereia, que mergulhava por até um minuto em um aquário com 7 mil litros de água mineral, representando a Lagoa do Abaeté.

1 - Viradouro: 269.6 pts

2 - Grande Rio: 269.6

3 - Mocidade: 269.4

4 - Beija-Flor: 269.4

5 - Salgueiro: 269.0

6 - Mangueira: 268.9

7 - Portela: 268.8

8 - Vila Isabel: 268.6