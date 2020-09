Com filha foragida, Roberto Jefferson irá participar de live com Malafaia abordando a família cristã

O empresário evangélico Silas Malafaia anunciou em suas redes sociais que irá fazer uma live com Roberto Jefferson para abordar o tema: família cristã e as eleições de 2020. A filha de Jefferson está sendo procurada pela polícia desde a manhã desta sexta edit

247 - O empresário evangélico Silas Malafaia anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (11) que irá fazer uma live nesta sábado (12) com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, para abordar o tema: “família cristã e as eleições de 2020”.

Autoridades policiais foram às ruas nesta sexta-feira (11) para cumprir um mandado de prisão contra a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Jefferson, que não é alvo da Operação Catarata. Estão sendo investigados supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso. Cristiane Brasil ainda não se entregou e segue foragida.

