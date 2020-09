Polícia prende secretário de Educação do Rio e procura filha de Roberto Jefferson

Autoridades policiais foram às ruas nesta sexta-feira (11) para cumprir um mandado de prisão contra a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson. Estão sendo investigados supostos desvios de dinheiro envolvendo o governo do Rio e a prefeitura da capital fluminense. Secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes foi preso edit

247 - Autoridades policiais foram às ruas nesta sexta-feira (11) para cumprir um mandado de prisão contra a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que não é alvo da Operação Catarata. Estão sendo investigados supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso. Outras três pessoas foram presas.

Os contratos sob investigação, firmados entre 2013 e 2018, custaram quase R$ 120 milhões aos cofres públicos. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), sobre os serviços contratados eram cobradas vantagens indevidas que variaram de 5% a 25% do valor acertado.

Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio. Também foi nomeada ministra do Trabalho no governo Michel Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao receber ordem de prisão, Fernandes apresentou um exame positivo de coronavírus, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar.

Na primeira etapa da operação, em julho de 2019, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam sete pessoas suspeitas de fraudar licitações da Fundação Estadual Leão XIII, da qual Fernandes foi presidente.

