Com grave infecção, Olavo de Carvalho volta a ser internado

O guru do clã Bolsonaro deu entrada no hospital no dia 9 de agosto com quadro grave de infecção urinária que evoluiu para sepse, conhecida como infecção generalizada edit

247 - O guru ideológico do clã Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho, voltou a ser internado no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, ele deu entrada no hospital no dia 9 de agosto com quadro grave de infecção urinária que evoluiu para sepse, conhecida como infecção generalizada.

"A doença foi controlada depois de quatro dias de tratamento intenso com antibióticos na UTI da instituição. Ele agora está sendo submetido a hemodiálise intermitente e segue com antibióticos", destaca a reportagem.

PUBLICIDADE

Em julho, ele saiu dos Estados Unidos para se internar pelo SUS, o que gerou indignação em médicos dos hospitais públicos, porque Olavo fazia campanha intensa contra o SUS há anos.

Na época, ele foi direto do aeroporto de Guarulhos, de um voo dos Estados Unidos, para o hospital, com diarreia, anemia e sangramento urinário. Exames iniciais diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE