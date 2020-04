Com quarentena, São Paulo tem queda de 56% em registros de roubos de celulares

O número de registros de roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo caiu 56% de 24 a 30 de março de 2019 (sem quarentena) e 2020 (com quarentena). Foi registrada queda nesses crimes em 268 municípios do estado edit

247 - O número de registros de roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo caiu 56% de 24 a 30 de março de 2019 (sem quarentena) e 2020 (com quarentena). Na cidade de São Paulo, a redução foi de 54% (4.300 registros no ano passado, ante 1.900 agora nestes sete dias). Os dados, provisórios, são da Secretaria de Segurança Pública do estado, e foram analisados pelo jornal Folha de S.Paulo a partir dos registros de boletins de ocorrência, ou seja, há subnotificação, pois nem todas as vítimas fazem registro.

Foi registrada queda nesses crimes em 268 municípios do estado; em 27 o número se manteve; e aumento em 35 (o levantamento abrange quem teve ao menos um registro nos períodos analisados).

Entre as cidades que haviam tido mais de 50 ocorrências em 2019, as maiores quedas foram identificadas em Mauá (redução de 69%), em Campinas e em Santo André (redução 67% em ambas).

