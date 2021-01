Com quatros horas de atraso, CoronaVac chega ao Rio, que começa vacinação

As vacinas chegaram à cidade com quatro horas de atraso, no Aeroporto Santos Dumont. A logística para a distribuição das substâncias é organizada pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello edit

247 - Assim como outras cidades do Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a vacinar sua população com a CoronaVac, nesta segunda-feira, 18,após autorização do uso emergencial do imunizante, no domingo, 17.

O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan, é o único contra a Covid-19 no país - uma vez que o governo federal falhou em seu acordo para buscar doses da vacina da Oxford/AstraZeneca na Índia, na semana passada.

A vacinação no Rio ocorre no Cristo Redentor, conforme anunciou o prefeito Eduardo Paes (DEM) mais cedo.

As vacinas chegaram à cidade com quatro horas de atraso, no Aeroporto Santos Dumont. A logística para a distribuição das substâncias é organizada pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Primeiras vacinadas no Rio!



Apesar do atraso do governo Bolsonaro, de sua péssima gestão e das tentativas de sabotar a vacinação, esse esperado momento chegou. A ciência venceu!

