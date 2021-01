População de Teresina comemora chegada da CoronaVac e Piauí começa a vacinação

A imunização no Piauí começa nesta segunda, após a Anvisa ter autorizado o uso emergencial da CoronaVac. O avião que levou o imunizante para o Piauí agora voa rumo ao Ceará edit

247 - Circulam nas redes sociais vídeos da população do Piauí comemorando a chegada da CoronaVac ao estado, nesta segunda-feira, 18. O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan, é o único contra a Covid-19 no país - uma vez que o governo federal falhou em seu acordo para buscar doses da vacina da Oxford/AstraZeneca na Índia, na semana passada.

População comemora chegada das vacinas em Teresina. "Vamos vencer! Vitória da ciência"



Vídeo: governo do Piauí pic.twitter.com/PzxgQYaU7H — Brasil 247 (@brasil247) January 18, 2021

A imunização no Piauí começa nesta segunda, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter autorizado, no domingo, 17, o uso emergencial da CoronaVac e do imunizante da Oxford.

Começa a vacinação no Piauí: Joaquim Vaz, médico obstetra, é o primeiro a ser vacinado pic.twitter.com/CgYQTAdvel — Brasil 247 (@brasil247) January 18, 2021

Assim que foi autorizado pela agência, o estado de São Paulo começou a vacinação com a vacina chinesa. O avião que levou a CoronaVac para o Piauí agora voa rumo ao Ceará.

O conhecimento liberta. Saiba mais