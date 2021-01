Conselho de Ética do Cidadania recomenda expulsão de deputado por ataque sexual a Isa Penna em sessão da Assembleia de SP

Segundo comunicado do partido, "a importunação sexual sofrida pela deputada fere frontalmente o código de ética do Cidadania". O relatório da comissão, finalizado neste domingo (10), será submetido ao diretório nacional da sigla edit

247 - O conselho de ética do Cidadania recomendou que o partido expulse o deputado deputado estadual Fernando Cury (SP), que apalpou a colega Isa Penna (PSOL) no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo e é alvo de um procedimento disciplinar interno. As imagens do assédio foram divulgadas nas redes sociais e causaram revolta na sociedade.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o relatório da comissão, finalizado neste domingo (10), será submetido ao diretório nacional da sigla, que pode acatar ou rejeitar a medida. O partido já havia afastado o filiado das funções partidárias.

A reportagem ainda informa que, segundo comunicado do partido, "a importunação sexual sofrida pela deputada fere frontalmente o código de ética do Cidadania". A sigla citou como justificativa artigos que obrigam os filiados a respeitarem condições como gênero, cor/raça e orientação sexual.

A a relatora do caso no conselho, Mariete de Paiva Souza, ressaltou: "O fato é grave e insolente, não nos permite outra interpretação que não a de estarmos diante de um acontecimento desrespeitoso e afrontoso, que deve ser combatido".

Em artigo publicado neste domingo, Isa diz que #um caso televisionado e explícito como o que sofri faz parte da cultura machista e de violação dos direitos das mulheres no país todo”.

