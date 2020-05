Corintianos impedem manifestação de bolsonaristas na Avenida Paulista

247 com Fórum - Um grupo de torcedores do Corinthians se reuniu na Avenida Paulista na tarde deste sábado (9) em ato em defesa da democracia. A mobilização foi convocada com o objetivo de impedir um protesto de bolsonaristas que aconteceria no mesmo local.

Segundo o jornalista Fernando Morais, a manifestação ocorreu de forma relâmpago. “Como se tivessem surgido do nada, cada um vindo de um lugar diferente, corintianos fizeram uma manifestação-relâmpago pró democracia na avenida Paulista, na hora e no local em que bolsominions planejavam um ato de apoio ao Genocida. El curingón es fueda”, escreveu.

A página Antifa Hooligans BR compartilhou a imagem, que foi celebrada por torcedores de outras equipes. Os torcedores carregavam uma faixa “Somos Democracia”, que fez recordar a Democracia Corintiana de Dr. Sócrates.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.