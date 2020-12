Crivella era apelidado de ‘zero um’ entre integrantes do ‘QG da Propina’

247 - Um dos pontos destacados pela desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita na decisão que levou à prisão preventiva de Marcelo Crivella (Republicanos), foi que integrantes do ‘QG da Propina’ se referiam ao prefeito do Rio como ‘zero um’.

O documento aponta que “o Ministério Público [do Rio de Janeiro] juntou cópias de mensagens trocadas via WhatsApp entre integrantes do grupo criminoso, em que cobravam determinada quantia em espécie a pedido do Zero Um”.

O esquema consistia no pagamento de uma espécie de ‘pedágio’ sobre faturas recebidas no Tesouro Municipal. Segundo o MP-RJ, o esquema arrecadou R$50 mi em propinas.

Crivella foi preso na manhã desta terça-feira (22).

