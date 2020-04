David Uip rebate pressão de Bolsonaro: me respeite e respeite minha privacidade (vídeo)

"Respeitei seu direito de não revelar seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar meu tratamento", disse o infectologista David Uip, coordenador de crise do coronavírus no Estado de São Paulo edit

247 - Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (8) o infectologista David Uip, coordenador de crise do coronavírus no Estado de São Paulo, rebateu as pressões feitas por Jair Bolsonaro.

Bolsonaro vem pressionando o médico, curado da Covid-19, para que revele se fez uso, ou não, da cloroquina em seu tratamento.

"Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes, eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida, a privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida. Tomarei as providências as medidas legais adequadas para essa invasão à minha privacidade e dos meus pacientes", disse David Uip.

O infectologista disse que respeitou a decisão de Bolsonaro "de não revelar seu diagnóstico", em referência ao fato de que ele, apesar de ter dito que testou negativo para Covid-19, não apresentou oficialmente o resultado do exame.

David Uip pede que Bolsonaro respeite sua privacidade e lembra que não pediu ao presidente cópia do exame que teria dado negativo para coronavírus. O exame do presidente, entretanto, ainda tinha uma razão de interesse público, uma vez que Bolsonaro participara de aglomerações. pic.twitter.com/T63k2QclZw — Guilherme Amado (@guilherme_amado) April 8, 2020

