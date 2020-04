Bolsonaro volta a atacar David Uip em seu lobby pela cloroquina

Em nova rodada de propaganda da cloroquina, Jair Bolsonaro publicou uma sequência de três tweets sobre o assunto na manhã desta quarta-feira, uma hora antes de reunir-se com o ministro da Saúde no Planato. Nos posts, ataques ao infectologista David Uip e ao cardiologista Roberto Kalil edit

247 - Jair Bolsonaro segue criando novos atritos, ao invés de propor a unidade no combate à pandemia. Na manhã de hoje (7), ele voltou a perseguir o infectologista David Uip, coordenador de crise do coronavírus no Estado de São Paulo, que recentemente curou-se do coronavírus. Bolsonaro acusa Doria de esconder que o profissional foi curado com o medicamento.

O ocupante do Planalto insiste no uso do medicamento em larga escala, mesmo com o alerta de profissionais de saúde, que insistem: o medicamento que originalmente combate à malária, ainda precisa passar por mais testes para comprovar sua eficácia contra o coronavírus.

1- Há 40 dias venho falando do uso da Hidroxicloroquina no tratamento do COVID-19. Sempre busquei tratar da vida das pessoas em 1° lugar, mas também se preocupando em preservar empregos. Fiz, ao longo desse tempo, contato com dezenas médicos e chefes de estados de outros países. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2020

2- Cada vez mais o uso da Cloroquina se apresenta como algo eficaz. Dois renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da COVID-19. Seriam questões políticas, já que um pertence a equipe do Governador de SP? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2020

3- Acredito que eles falem brevemente, pois esse segredo não combina com o Juramento de Hipócrates que fizeram. Que Deus ilumine esses dois profissionais, de modo que revelem para o mundo que existe um promissor remédio no Brasil. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2020





No último dia 26 de março, Bolsonaro levou uma caixa do medicamento Reuquinol para a reunião virtual com os líderes do G20 sobre a pandemia.

O medicamento é fabricado pelo laboratório Apsen e tem cloroquina na sua composição. O dono do laboratório é um grande entusiasta do bolsonarismo.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, a Apsen, que registrou lucro de R$ 696 milhões em 2018, produz o Reuquinol. O presidente da empresa, Renato Spallicci faz apaixonada defesa de Jair Bolsonaro e críticas ao PT em suas redes sociais abertas (até a publicação desta reportagem), como Instagram e Facebook.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso