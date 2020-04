Bolsonaro convoca Mandetta para reunião no Planalto: demissão ou cloroquina?

Jair Bolsonaro convocou Luiz Henrique Mandetta para reunião no Palácio do Planalto nesta quarta às 9h. Espera-se demissão do ministro da Saúde ou sua adesão à campanha bolsonarista pelo uso indiscriminado da cloroquina, mesmo contra as normas médicas e da pesquisa científica edit

247 - Por meia hora, entre 9h00 e 9h30, Bolsonaro estará reunido no Palácio do Planalto com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta quarta-feira (8). Há duas apostas nos bastidores do governo: ou Mandetta se submete a Bolsonaro e passa a defender o uso indiscriminado da cloroquina, contrariando a ciência e a medicina, ou será demitido.

Na última segunda-feira (6), Bolsonaro já havia tomado a decisão de demitir Mandetta, mas foi convencido pela ala militar do governo a desistir da ideia. Bolsonaro teria sido convencido pelos ministros da Casa Civil, Walter Braga Netto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, ambos generais, de que a melhor decisão seria manter o ministro por enquanto.

Mas a possibilidade de exoneração, continua no ar. "O deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, a imunologista e oncologista Nise Yamaguchi, diretora do Instituto Avanços em Medicina, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, são apontados como favoritos a ocupar o cargo. Terra, inclusive, já teria ligado para alguns governadores para anunciar a decisão do presidente", informou na segunda a jornalista Adriana Dias Lopes, da revista Veja (leia aqui).

