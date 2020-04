Trump é sócio de empresa que produz cloroquina, defendida por ele como eficaz contra a covid-19, diz NYT

Presidente dos EUA, Donald Trump, que assim como Jair Bolsonaro defende o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, apesar de não haverem estudos comprovando sua eficácia, figura entre os acionistas da Sanofi, indústria farmacêutica que detém a patente da droga edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assim como Jair Bolsonaro defende o uso da cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, apesar de não haverem estudos comprovando sua eficácia, figura entre os acionistas da Sanofi, indústria farmacêutica que detém a patente da droga. Segundo reportagem do jornal New York Times, um outro acionista da empresa é Ken Fisher, um dos maiores doares de campanha para os republicanos, partido de Trump.

No ano passado, Trump afirmou que sua família possui investimentos em um fundo mútuo da Dodge & Cox, tendo como maior participação as ações na Sanofi. Um outro ponto , segundo a reportagem, é que fabricantes de medicamentos genéricos também devem lançar comprimidos de hidroxicloroquina em breve, incluindo a Amneal Pharmaceuticals, que tem como co-fundador, Chirag Patel, um integrante de um clube de golpe pertencente aTrump em Nova Jersey. Trump e Patel já foram vistos jogando juntos várias vezes desde que ele foi eleito.

Um outro grande investidor da Sanofi e da Mylan, que também atua no ramo farmacêutico, é a Invesco, fundo que anteriormente era administrado por Wilbur Ross, secretário de Comércio dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (6), Ross disse por meio de um comunicado que “não estava ciente de que a Invesco tem investimentos em empresas que produzem ‘o medicamento’, nem tenho qualquer envolvimento na decisão de explorar isso como um tratamento”.

