De 0 a 10, situação da pandemia em São Paulo é "9 e alguma coisa", diz Gabbardo, emocionado

Emocionado, João Gabbardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 do estado São Paulo, fez um pedido para que as pessoas obedeçam às normas sanitárias às não façam festas clandestinas

247 - O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, João Gabbardo, descreveu a situação da pandemia no estado como um "9 e alguma coisa" (de 0 a 10).

Emocionado, fez um pedido para que as pessoas obedeçam às normas sanitárias e não façam festas clandestinas.

"Talvez falte multar quem participa das festas. Eu já cheguei a defender que todas pessoas que participam de festas tivessem que ficar em uma hospital acompanhando o dia a dia dos profissionais de saúde. Tenho certeza que, se ficassem, não teriam coragem de fazer aglomeração. Iam identificar a responsabilidade que tem quando transmitem a doença", afirmou ele, começando a se emocionar. "Não queria estar na pele de um jovem que vai em festa e, quando chega em casa, contamina familiares. Esses familiares vão pro hospital e vão morrer. Eu não queria estar na pele de quem tem coragem de fazer isso com familiares. A gente não tem mais o que fazer para essas pessoas receberem as orientações. Passamos o dia inteiro falando isso para as pessoas. Mas as aglomerações não param de acontecer. O que mais a gente pode fazer?", questionou Gabbardo, quase chorando, em entrevista à CNN Brasil.

"Vamos enfrentar números muito altos. Hoje será bem elevado, vamos divulgar. E provavelmente hoje o país tenha número próximo de 3 mil óbitos. É assustadora a velocidade dessa doença".

