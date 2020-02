Depois de expulso do DEM, Mamãe Falei vai para o Patriota

247 - O deputado estadual Arthur do Val, o "Mamãe Falei", se filiou ao Patriota. Ele havia sido expulso do DEM em novembro de 2019.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Mamãe Falei recebeu o comando municipal da legenda em São Paulo no último sábado (1).

Adilson Batista, presidente nacional do Patriota, afirmou que o deputado Mamãe Falei deve ser o candidato à prefeitura de SP pelo partido. “Está tudo certo do ponto de vista jurídico para a candidatura de Arthur. Pelas ideias que ele defende, pela idade, ele está apto a ser o candidato do Patriota à prefeitura de São Paulo”.

Para a presidência do diretório municipal do partido na capital, Arthur do Val escolheu Renato Battista, um dos coordenadores nacionais do MBL.