Deputado bolsonarista pede que Anvisa não autorize distribuição da vacina Coronavac

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (PSL-SP) solicitou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorize a distribuição da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, no Brasil.

Uma das razões alegadas pelo parlamentar, de acordo com reportagem do site O Antagonista, seria a “falta de transparência do acordo entre [João] Doria e a Sinovac”.

Em resposta, a Anvisa disse que a solicitação deveria ser encaminhada ao Ministério ad Saúde, uma vez que compete à agência apenas analisar o pedido de registro.

“Sugerimos que a solicitação seja encaminhada ao Ministério da Saúde, considerando sua competência no que diz respeito à distribuição ou inclusão no programa vacinal ,compete à Anvisa, tão somente, a análise do pedido de registro”, informou o órgão por meio de um ofício.

