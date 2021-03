Deputado defensor da cloroquina aguarda UTI para tratar Covid

Revista Fórum - O deputado estadual Coronel Sandro (PSL-MG) foi hospitalizado para tratar de sintomas relacionados à infecção por Covid-19. Segundo comunicado de sua assessoria, o parlamentar passou mal nessa sexta-feira (26). Defensor do tratamento precoce com cloroquina, agora o parlamentar aguarda por uma UTI.

O parlamentar está na emergência do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte e aguar por uma vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

O coronal Sandro, como é conhecido o deputado em Minas Gerais, é defensor do tratamento precoce com cloroquina e também contrário às políticas de fechamento. Por mais de uma vez ele defendeu o “isolamento vertical”, que foi descartado pelos médicos sanitárias na primeira onda da pandemia.

“Eu acho que nós temos que voltar ao trabalho, com trabalho, com responsabilidade. Eu não me prendo ao politicamente correto e ao senso comum. Pobreza, miséria e desemprego irão matar muito mais do que a Covid-19”, declarou o deputado em discurso na Assembleia de Minas Gerais.

