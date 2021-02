Deputados aprovam auxílio emergencial de até R$ 300 no Rio

Serão contempladas as famílias abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa edit

247 - Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovaram nessa terça-feira (23) a criação de um auxílio emergencial de até R$ 300 no estado, com validade até o final de 2021. O autor da proposta é o deputado estadual André Ceciliano (PT).

Serão contempladas as famílias abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. Também serão beneficiadas as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia e os trabalhadores autônomos.

De acordo com o projeto, o pagamento será de R$ 200 por beneficiário que se enquadrar nas regras, com um adicional de R$ 50 por filho menor de idade, até o limite de dois filhos.

