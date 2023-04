‘Desconvidado’ pela Agrishow, Fávaro diz que anunciaria mais recursos a produtores no evento

Ministro da Agricultura, Fávaro foi "desconvidado" pela Agrishow por conta da eventual presença de Jair Bolsonaro na abertura do evento edit

Reuters - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta sexta-feira que anunciaria na Agrishow uma reestruturação orçamentária que permitiria a liberação de mais recursos para financiamentos de investimentos do setor agrícola.

Fávaro, que foi "desconvidado" pela Agrishow por conta da eventual presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura do evento, disse que sua decisão posterior de não mais comparecer à feira agropecuária não o impedirá de continuar trabalhando pelo setor.

"Já estava em curso uma reestruturação orçamentária para liberar recursos, eu iria anunciar isso na Agrishow... para colocar recursos para investimento até a chegada do novo Plano Safra...", declarou ele.

Ele disse que o Plano Safra da temporada atual, que está caminhando para o final, teve recursos insuficientes, "aquém das necessidades", e linhas para investimentos sofreram interrupções.

A visita do ministro à feira, a maior do setor de máquinas e equipamentos do Brasil, seria ainda uma oportunidade para ele "captar informações e desejos dos produtores".

"Infelizmente não será dessa forma, mas não vou deixar de trabalhar e de buscar recursos para investimentos no setor", concluiu ele, em entrevista à GloboNews.

Após notícias sobre o "desconvite" do ministro, a Agrishow divulgou nota reafirmando o convite feito ao ministro para participar da abertura da 28ª edição da feira.

Fávaro disse que na próxima terça-feira tem reunião com a Frente Parlamentar da Agricultura para debater temas relacionados.

