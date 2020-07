Desembargador que humilhou guarda municipal em SP já agrediu advogado até lesionar sua audição

O desembargador do TJ-SP Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda civil de Santos (SP), já agrediu com tapas e socos o advogado Roberto Mehanna Khamis na cidade edit

247 - O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda civil de Santos (SP), já agrediu com tapas e socos o advogado Roberto Mehanna Khamis na cidade. A vítima chegou a perder capacidade auditiva em um dos ouvidos.

De acordo com reportagem de Vinícius Segalla, no Diario do Centro do Mundo, a Corregedoria do TJ-SP condenou Siqueira a pena administrativa de censura.

Khamis estava processando o Siqueira por crimes contra a honra desde 2000, após ter sido ofendido durante um julgamento em que os dois participaram.

Três anos depois, Khamis caminhava pela praia em Santos, onde foi abordado por Siqueira, dando início às agressões contra o rosto e ouvido do advogado.

Neste mês de julho, Siqueira arrumou confusão ao ser multado depois de ser abordado por agentes da GCM por descumprir um decreto municipal sobre uso obrigatório de máscaras faciais. Ele chamou o guarda de 'analfabeto', rasgou a multa e jogou o papel no chão.

