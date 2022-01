Deslizamento de morro atinge casarões em Ouro Preto, MG; veja o momento exato (vídeos, imagens)

Imagens captaram o momento exato em que parte de um morro cedeu e atingiu casarões na cidade histórica. Minas sofre há dias com intensas chuvas edit

247 - Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XVIII da Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e um depósito, na manhã desta quinta-feira (13). O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade.

Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. A prefeitura afirmou que o casarão já estava interditado desde 2012.

"Foi um deslizamento de grande proporção. Felizmente os imóveis estavam vazios. O casarão estava fechado justamente por causa do risco", afirmou o coordenador do órgão, Neri Moutinho, em reportagem publicada no portal G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h30 para realizar uma vistoria no local e, devido aos problemas estruturais verificados, toda a área foi evacuada. Pouco depois, às 9h10, o deslizamento ocorreu.

Segundo a corporação, o talude ainda apresenta instabilidade. Se houver outro desmoronamento, há possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos.

Morro da Forca em Ouro Preto desmoronou! Trata-se de uma área movimentada da cidade, em frente ao Centro de Convenções e próxima à rodoviária. Pelas primeiras informações, a prefeitura conseguiu isolar a área à tempo e não tiveram vítimas. Casarões históricos foram destruídos

ATENÇÃO: Parte de um morro desabou em Ouro Preto, Minas Gerais.

Nesse vídeo é possível ver o momento em que um casarão histórico é destruído pelo deslizamento em Ouro Preto, Minas Gerais.

Um casarão foi dizimado. Havia também uma casa ao lado. Triste dia para a cidade. Muito triste! #OuroPreto

Deslizamento destrói casarão e causa pânico e correria em Ouro Preto; veja vídeo





Minas sofre com chuvas

Apesar da redução da chuva, cidades mineiras ainda estão se recuperando de estragos, prejuízos e mortes.

Os temporais aconteceram, de forma intermitente, de 5 de janeiro até a madrugada desta quarta-feira (12).

De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Estadual nesta quarta-feira (12), 24 pessoas morreram, 3.992 ficaram desabrigadas, 24.610 desalojadas e 341 municípios estão em situação de emergência.

