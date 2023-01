Dilma e Mercadante vão ao Bar do Omar, reduto da esquerda carioca

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, foram na noite desta quarta-feira (18) ao Bar do Omar, estabelecimento que é reduto da militância da esquerda carioca.

A foto de Dilma no local viralizou:

Omar, dono do negócio, contou ter ouvido de Mercadante: "olha, garoto, só você mesmo para reunir eu e Dilma num bar em plena quarta-feira. Isso nunca aconteceu antes. Você é bom mesmo, fez história".

Pelo Twitter, Omar ainda relatou ter tido uma conversa com Mercadante sobre a dificuldade de ter acesso a crédito. "Não pude me furtar sobre um assunto fundamental que impede o desenvolvimento econômico de regiões como a nossa, principalmente as mais carentes. Conversei com o Aloízio sobre a dificuldade de encontrar crédito no mercado com juros baixos sem exigência de garantia. Aqui não temos nada, como ofereceremos garantia?".

O dono do estabelecimento também falou com a ex-ministra Tereza Campello, que atualmente compõe a diretoria do BNDES. "Falei sobre o potencial da economia colaborativa, sobre como pequenos negócios em ascensão em determinadas regiões são verdadeiras locomotivas para o desenvolvimento de demais negócios, pequenos inicialmente, mas com grande potencial de crescimento a depender do acesso ao crédito. Falei também sobre os sonhos perdidos da pandemia, histórias de pessoas próximas e não tão próximas assim Que investiram tudo que tinham em negócios que em decorrência da pandemia acabaram fechando antes mesmo de abrir, e junto com eles, os sonhos de milhares de pessoas. Eu, como especialista em planejamento financeiro, sei muito bem as dificuldades que surgiram no caminho com a maior crise sanitária da nossa história moderna, e farei tudo que for possível para tentar ajudar tantas pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio, gerar emprego e renda para nosso país. Estamos diante de uma diretoria do BNDES completamente disposta a ouvir e atender às demandas dos micro, pequenos e médios empresários, tão importantes para a nossa economia. Marcaremos uma reunião futuramente para falar sobre os desafios e os conceitos técnicos para ajudar todos e todas que precisam, sem ninguém ficar para trás. Venceremos".

