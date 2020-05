Dirceu sobre Moro: “Vai virar comentarista de operação policial, e não liderança”

"Ele não tem proposta", afirmou o ex-ministro José Dirceu em referência a Sérgio Moro. "Um homem sem princípios. Moro, pelo jeito, vai virar comentarista de operação policial. Não vejo nele as condições de uma grande liderança carismática" edit

247 - O ex-ministro José Dirceu criticou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que cometeu várias irregularidades na Operação Lava Jato, e chegou ao governo Jair Bolsonaro depois de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP).

"Ele não tem proposta. Um homem sem princípios. Moro, pelo jeito, vai virar comentarista de operação policial. Não vejo nele as condições de uma grande liderança carismática. Se ele ficasse no governo ia virar pó", afirmou Dirceu durante entrevista ao colunista do portal Uol Tales Faria.

Moro deixou o governo no dia 24 de abril após Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da Polícia Federal. Ex-aliada do ex-juiz, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que ele tinha "predileção" em condenar o PT.

