Zambelli, ex-aliada de Moro, agora revela: "ele tinha predileção em condenar o PT"

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disparou críticas contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que revelou no mês passado a intenção de Jair Bolsonaro em interferir na Polícia Federal. Zambelli era, até a ruptura entre Moro e Bolsonaro, uma das maiores defensoras da Lava Jato e uma das maiores aliadas do ex-ministro, que foi seu padrinho de casamento.

"Ele tinha predileção em condenar o PT", afirmou a parlamentar, de acordo com a jornalista Kelly Matos. "Os colegas da PF falavam sobre o fato de que a Lava Jato era muito em cima do PT. Era uma percepção interna de que não se falava em PSDB", acrescentou Zambelli.

CARLA ZAMBELLI: “Os colegas da PF falavam sobre o fato de que a Lava Jato era muito em cima do PT” “Era uma percepção interna de que não se falava em PSDB” @GauchaZH pic.twitter.com/AbQSXPjDvF — Kelly Matos (@kellymatos) May 25, 2020

Na condição de juiz da Operação Lava Jato, Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem provas no processo do triplex em Guarujá (SP). O principal nome do PT era acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel.

Um reportagem do Intercept Brasil apontou que o procurador Dallagnol duvidava da existência de provas contra Lula, acusado de ter recebido um apartamento da OAS como propina.

Moro recebeu o convite da equipe de Bolsonaro para ser ministro ainda durante a campanha eleitoral. Depois liberou a delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci a uma semana do primeiro turno.

